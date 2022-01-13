В ОБСЄ заявили про найвищий ризик війни в Європі за останні 30 років. Новий голова організації збирається приїхати на Донбас

«Здається, що ризик виникнення війни в регіоні ОБСЄ наразі вищий, ніж будь-коли за останні 30 років. Затяжні конфлікти, військові протистояння, радикалізація, тероризм разом із послабленням режиму контролю над озброєннями, наслідки пандемії COVID-19, а також порушення прав людини й основних свобод призводять до зростання невизначеності, непередбачуваності та посилення страху в наших суспільствах», — сказав він.

Про це заявив голова Організації з безпеки та співробітництва в Європі, глава МЗС Польщі Збігнєв Рау на відкритті засідання Постійної ради ОБСЄ.

На думку Рау, ОБСЄ необхідно зосередитись на зусиллях для вирішення проблем у галузі безпеки у Східній Європі, зокрема для мирного врегулювання конфлікту на сході України.

«Ми будемо відкриті до діалогу і готові представити ініціативи, спрямовані на досягнення взаєморозуміння та зниження напруженості в регіоні ОБСЄ. Нам потрібно сконцентруватися на мирному вирішенні конфлікту навколо України — відповідно до Мінських домовленостей і поважаючи суверенітет, територіальну цілісність та єдність України», — зазначив голова ОБСЄ.

Також він повідомив, що його першою поїздкою на посаді голови Організації з безпеки та співробітництва в Європі буде візит на Донбас.

«Я збираюся здійснити перший візит як голова ОБСЄ в Україну. Безумовно, я відвідаю східну частину країни для того, щоб зʼясувати на місці, яка там ситуація. Стан мирних жителів, яких зачепили збройні конфлікти, буде дуже важливою частиною моєї уваги під час візиту до України», — додав Рау.

Окремо він прокоментував спричинену Росією, яка стягнула до кордонів України війська, ескалацію в регіоні.

«До нас нещодавно дійшли вимоги щодо гарантій у сфері безпеки, які належать до важливої частини сфери ОБСЄ. Ми не байдужі до заперечень щодо безпеки, які озвучили країни-члени. [...] Я вірю, що ОБСЄ — правильна платформа для обговорення кожного аспекту всеосяжної безпеки», — наголосив голова ОБСЄ.