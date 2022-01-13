В Австралії зафіксували температурний рекорд. Повітря прогрілося до +50,7 °С

На півночі штату Західна Австралія в містечку Онслоу фахівці удруге зафіксували температурний рекорд. Там повітря прогрілося до +50,7 °С, хоча середня температура зазвичай становить близько +36,5 °С.
Про це пише BBC.
Востаннє таку температуру в Австралії фіксували понад 60 років тому у місті Уднадатта, яке розташоване у пустелі штату Південна Австралія.
Фахівці австралійського бюро метеорології кажуть, що аномальна спека виникла через відсутність грозової активності вздовж узбережжя регіону. Це і призвело до накопичення гарячого повітря.
Синоптики прогнозують, що у пʼятницю, 14 січня, може стати ще більш спекотно, але вже через кілька днів має прийти похолодання.
Людський вплив на природу все більше змінює клімат, уже зараз температура на планеті виросла на 1,2 °С у порівнянні з доіндустріальним періодом.
За прогнозами ООН, без різкого скорочення шкідливих викидів до кінця століття глобальна температура може піднятися на 2,7 °С вище доіндустріального рівня.
- Останні сім років на Землі були найтеплішими за всю історію спостережень. 2021 рік увійшов до п’ятірки найтепліших. Найбільші температури улітку в Європі фіксували в Греції, Іспанії та Італії. На острові Сицилія зафіксували температурний рекорд — +48,8 °С. Через високі температури почалися лісові пожежі у Туреччині, Греції, Тунісі, Італії та Алжирі. Окрім цього, у Європі була і екстремальна вологість, яка спричинила паводки у Німеччині, Бельгії та Нідерландах.