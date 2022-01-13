В Австралії зафіксували температурний рекорд. Повітря прогрілося до +50,7 °С

На півночі штату Західна Австралія в містечку Онслоу фахівці удруге зафіксували температурний рекорд. Там повітря прогрілося до +50,7 °С, хоча середня температура зазвичай становить близько +36,5 °С.

Про це пише BBC.

Востаннє таку температуру в Австралії фіксували понад 60 років тому у місті Уднадатта, яке розташоване у пустелі штату Південна Австралія.

Фахівці австралійського бюро метеорології кажуть, що аномальна спека виникла через відсутність грозової активності вздовж узбережжя регіону. Це і призвело до накопичення гарячого повітря.

Синоптики прогнозують, що у пʼятницю, 14 січня, може стати ще більш спекотно, але вже через кілька днів має прийти похолодання.