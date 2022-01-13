В Австралии зафиксировали температурный рекорд. Воздух прогрелся до +50,7 °С

На севере штата Западная Австралия в городке Онслоу специалисты второй раз зафиксировали температурный рекорд. Там воздух прогрелся до +50,7 °С, хотя средняя температура обычно составляет около +36,5 °С.

Об этом пишет BBC.

Последний раз такую температуру в Австралии фиксировали более 60 лет назад в городе Уднадатта, расположенном в пустыне штата Южная Австралия.

Специалисты австралийского бюро метеорологии говорят, что аномальная жара возникла из-за отсутствия грозовой активности вдоль побережья региона. Это и привело к накоплению горячего воздуха.

Синоптики прогнозируют, что в пятницу, 14 января, может стать еще жарче, но уже через несколько дней должно прийти похолодание.