Данные ЕС: Последние семь лет были самыми теплыми за всю историю наблюдений

Последние семь лет на Земле были самыми теплыми за всю историю наблюдений. 2021 год вошел в пятерку самых теплых.

Об этом говорится в данных Службы изменения климата Copernicus, собирающей информацию со спутниковой системы ЕС, пишет BBC.

В Европе лето 2021 года стало самым жарким за всю историю, а на западе США и в Канаде были побиты температурные рекорды. Также летом было много лесных пожаров, повлекших за собой масштабные разрушения и ряд смертей.

В целом 2021 год стал пятым самым теплым за всю историю наблюдений, немного обогнав 2015 и 2018 годы. Несмотря на то что в начале года средние температуры были ниже предыдущих лет, за счет очень жаркого лета общая средняя температура выросла.

Самые большие температуры летом в Европе фиксировались в Греции, Испании и Италии. На острове Сицилия зафиксировали температурный рекорд — +48,8 °С. Из-за высоких температур начались лесные пожары в Турции, Греции, Тунисе, Италии и Алжире.

Кроме этого, в Европе была и экстремальная влажность, повлекшая паводки в Германии, Бельгии и Нидерландах.