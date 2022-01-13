Кліп на дитячу пісню “Baby Shark” набрав на YouTube рекордну кількість переглядів — 10 мільярдів

Кліп на південнокорейську дитячу пісню “Baby Shark” («Маленька акула») став першим в історії роликом, який набрав 10 мільярдів переглядів на відеоплатформі YouTube.

Про це повідомляє агентство Yonhap.

Позначку в 10 мільярдів переглядів відео перетнуло 13 січня о 09:00 за київським часом. Крім того, ролик зібрав 32 мільйони вподобайок і вже збільшив кількість переглядів до 10 002 139 310.

Освітня компанія Pinkfong випустила “Baby Shark Dance” пʼять років тому. Пісню записав 10-річний корейсько-американський виконавець Хоуп Сегойн. Хто автор пісні — достеменно невідомо.

“Baby Shark” знадобилося пʼять років, щоб піднятися на вершину самого популярного чарту YouTube, але насправді пісні набагато більше років. Вважається, що вона зʼявилася в літніх таборах США в 1970-х. Одна з теорій свідчить, що рухи вигадали у 1975 році, коли «Щелепи» Стівена Спілберга стали касовим хітом у всьому світі.

Звук «doo doo doo doo doo doo» з пісні та відповідні танцювальні рухи стали повальним захопленням в Південній Кореї, а популярні гурти почали включати їх у свої концерти.