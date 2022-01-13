Клип на детскую песню “Baby Shark” набрал на YouTube рекордное количество просмотров — 10 миллиардов

Клип на южнокорейскую детскую песню “Baby Shark” ( «Маленькая акула» ) стал первым в истории роликом, набравшим 10 миллиардов просмотров на видеоплатформе YouTube.

Об этом сообщает агентство Yonhap.

Отметку в 10 млрд видео пересекло 13 января в 9:00 по киевскому времени. Кроме того, ролик набрал 32 миллиона лайков и уже сейчас увеличил количество просмотров до 10 002 139 310.

Образовательная компания Pinkfong выпустила Baby Shark Dance пять лет назад. Песню записал 10-летний корейско-американский исполнитель Хоуп Сегойн. Кто автор песни — неизвестно.

“Baby Shark“ понадобилось пять лет, чтобы подняться на вершину самого популярного чарта YouTube, но на самом деле песни гораздо больше лет. Считается, что она появилась в летних лагерях США в 1970-х годах. Одна из теорий гласит, что движения придумали в 1975 году, когда «Челюсти» Стивена Спилберга стали кассовым хитом во всем мире.

Звук из песни «doo doo doo doo doo doo» и соответствующие танцевальные движения стали повальным увлечением в Южной Кореи, популярные группы начали включать их даже в свои концерты.