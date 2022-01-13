Українські прикордонники візьмуть учать у військових навчаннях НАТО Sea Breeze

Українські прикордонники під час навчань Sea Breeze у 2022 році тренуватимуться з представниками інших складових сил безпеки України, країн НАТО та партнерів Альянсу у морському, авіаційному та сухопутному компонентах.

Про це ідеться у повідомленні Держприкордонслужби.

В Одесі уже пройшла початкова конференція з планування цьогорічного українсько-американського навчання, на якій були присутні офіцери Державної прикордонної служби України.

Під час навчань Sea Breeze 2022 бійці однієї з прикордонних комендатур швидкого реагування Південного регіонального управління та мобільного підрозділу «Дозор» будуть задіяні у протидесантних та антисаботажних заходах під час навчань.

Морська охорона цього року буде представлена 9-ма одиницями корабельно-катерного складу та відділами спеціальних дій всіх загонів Морської охорони ДПСУ.