Украинские пограничники примут участие в военных учениях НАТО Sea Breeze

Украинские пограничники во время учений Sea Breeze в 2022 году будут тренироваться взаимодействовать с представителями других составляющих сил безопасности Украины, стран НАТО и партнеров альянса в морском, авиационном и сухопутном компонентах.

Об этом говорится в сообщении Госпогранслужбы.

В Одессе уже прошла начальная конференция по планированию украино-американских учений, на которой присутствовали офицеры Государственной пограничной службы Украины.

Во время учений Sea Breeze 2022 бойцы одной из пограничных комендатур быстрого реагирования Южного регионального управления и мобильного подразделения «Дозор» будут задействованы в противодесантных и антисаботажных мероприятиях во время учений.

Морская охрана в этом году будет представлена 9 единицами корабельно-катерного состава и отделами специальных действий всех отрядов Морской охраны ГПСУ.