Синоптики прогнозують у вихідні відлигу, але вночі ще буде до -8 °С

У вихідні 15—16 січня в Україні очікується потепління з незначними морозами та снігом.
За даними Sinoptik.ua, у північних та центральних областях буде хмарна погода та денна температура від 0 до -4 °С. У суботу опадів зранку практично не буде, а вдень можливий дрібний сніг, який закінчиться до вечора. Вдень у неділю опади не прогнозуються. Ночі будуть помірно морозними (до -5...-7 °С), у Сумській та Полтавській областях пройде мокрий сніг.
В Одеській, Миколаївській та Херсонській областях небо майже цілодобово буде затягнуте хмарами, але обійдеться без опадів. Удень стовпчики термометрів покажуть до +3...+6 °С, уночі — близько 0 °С. Через сильний вітер (до 11 м/с) у суботу на вулиці буде сльота.
У західних областях у суботу та неділю очікується хмарна погода з проясненнями за температури близько 0 °С. У ніч із 15 на 16 січня можливі помірні морози: до -7...-8 °С на Закарпатті та близько -4...-5 °С в інших областях.
Сніголавинна ситуація в Карпатах у вихідні сприяє активному відпочинку. В Івано-Франківській та Закарпатській областях зберігається помірний ризик сходження снігових лавин, тобто тільки на крутих схилах і лише за великих навантажень.
У східних регіонах у суботу вдень буде близько 0 °С, уночі — до -2...-3 °С. У неділю буде трохи холодніше: вдень термометри покажуть -1...-3 °С, уночі — до -6 °С. У Донецькій та Луганській областях 15—16 січня падатиме дрібний сніг.
Наступний тиждень на півдні розпочнеться з температури +4...+6 °С та хмарної погоди з проясненнями. У західних, північних та центральних областях сніжитиме за температури близько 0 °С. У східних областях очікується нульова температура, у Харківській та Дніпропетровській областях пройде невеликий сніг.
- Раніше синоптики спрогнозували різке похолодання в Україні, морози сягатимуть -19 °С. Проте наприкінці робочого тижня буде плюсова погода.
- Від початку січня в Києві зареєстрували кілька температурних рекордів. Так, доба 3 січня стала найтеплішою у Києві за 123 роки. У цей день уперше за 142 роки середньодобова температура повітря у столиці становила +4,3 °C.
- 5 січня метеорологи також уперше за 142 роки зафіксували в столиці середньодобову температуру на рівні +6,5 °С. Максимальна ж температура піднімалася до +10,7 °С.