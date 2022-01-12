Уряд запровадив держрегулювання цін на низку продуктів харчування. На що обмежать націнку?

Кабінет міністрів запровадив державне регулювання цін на низку продуктів харчування.
Про це повідомив нардеп Олексій Гончаренко, який бере участь у засіданні уряду.
Зокрема, на період дії карантину мережам і виробникам забороняється встановлювати торговельну надбавку понад 10% на вартість:
- гречаної крупи;
- борошна;
- цукру;
- макаронних виробів вітчизняного виробництва;
- пастеризованого молока 2,5% жирності (у плівці);
- олії соняшникової;
- курячих яєць категорії С1;
- вершкового масла 72,5% жирності;
- птиці (тушки курячої).
Під час засідання премʼєр повідомив, що за останній рік в Україні ціни на ці продукти зросли на 11—35 відсотків.
- 31 грудня стало відомо, що Кабінет міністрів додав у перелік товарів, що мають істотну соціальну значущість, батон та соняшникову олію. Тепер компанії, що продають ці товари, мають заздалегідь декларувати їхнє подорожчання.