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Уряд запровадив держрегулювання цін на низку продуктів харчування. На що обмежать націнку?

Автор:
Олег Панфілович
Дата:

Кабінет міністрів запровадив державне регулювання цін на низку продуктів харчування.

Про це повідомив нардеп Олексій Гончаренко, який бере участь у засіданні уряду.

Зокрема, на період дії карантину мережам і виробникам забороняється встановлювати торговельну надбавку понад 10% на вартість:

  • гречаної крупи;
  • борошна;
  • цукру;
  • макаронних виробів вітчизняного виробництва;
  • пастеризованого молока 2,5% жирності (у плівці);
  • олії соняшникової;
  • курячих яєць категорії С1;
  • вершкового масла 72,5% жирності;
  • птиці (тушки курячої).

Під час засідання премʼєр повідомив, що за останній рік в Україні ціни на ці продукти зросли на 11—35 відсотків.

  • 31 грудня стало відомо, що Кабінет міністрів додав у перелік товарів, що мають істотну соціальну значущість, батон та соняшникову олію. Тепер компанії, що продають ці товари, мають заздалегідь декларувати їхнє подорожчання.