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Кабмин ввел госрегулирование цен на ряд продуктов питания. На что ограничат наценку?

Автор:
Олег Панфилович
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Кабинет министров ввел государственное регулирование цен на ряд продуктов питания.

Об этом сообщил нардеп Алексей Гончаренко, участвующий в заседании правительства.

В частности, на период действия карантина сетям и производителям запрещается устанавливать торговую надбавку более 10% на стоимость:

  • гречневой крупы;
  • муки;
  • сахара;
  • макаронных изделий отечественного производства;
  • молока пастеризованного 2,5% жирности (в пленке);
  • подсолнечного масла;
  • куриных яиц категории С1;
  • сливочного масла 72,5% жирности;
  • птицы (тушки куриной).

В ходе заседания премьер сообщил, что за последний год в Украине цены на эти продукты выросли на 11—35 процентов.

  • 31 декабря стало известно, что Кабинет министров добавил в список товаров, имеющих существенную социальную значимость, батон и подсолнечное масло. Теперь компании, продающие эти товары, должны заранее декларировать их подорожание.