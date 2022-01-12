Кабмин ввел госрегулирование цен на ряд продуктов питания. На что ограничат наценку?

Кабинет министров ввел государственное регулирование цен на ряд продуктов питания.
Об этом сообщил нардеп Алексей Гончаренко, участвующий в заседании правительства.
В частности, на период действия карантина сетям и производителям запрещается устанавливать торговую надбавку более 10% на стоимость:
- гречневой крупы;
- муки;
- сахара;
- макаронных изделий отечественного производства;
- молока пастеризованного 2,5% жирности (в пленке);
- подсолнечного масла;
- куриных яиц категории С1;
- сливочного масла 72,5% жирности;
- птицы (тушки куриной).
В ходе заседания премьер сообщил, что за последний год в Украине цены на эти продукты выросли на 11—35 процентов.
- 31 декабря стало известно, что Кабинет министров добавил в список товаров, имеющих существенную социальную значимость, батон и подсолнечное масло. Теперь компании, продающие эти товары, должны заранее декларировать их подорожание.