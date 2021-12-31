В Украине ввели государственное регулирование цен на подсолнечное масло и батон

Кабинет министров Украины добавил в перечень товаров, которые имеют существенную социальную значимость, батон и подсолнечное масло. Теперь компании, которые продают эти товары, должны заранее декларировать их подорожание.

Об этом говорится в постановлении правительства.

Теперь информация о повышении цены должны подаваться по такому принципу:

на 15% и более — за 30 дней до начала введения новой цены;

на 10% и более, но менее 15% — за 14 дней;

на 5% больше, но менее 10% — за три дня до подорожания.

Также правительство ограничило наценку на ржаной хлеб и батон — должно быть не более 10%. Как пишет «Экономическая правда», за 2021 год цена на хлебобулочные изделия выросла более чем на 15% и продолжит расти в дальнейшем. Главной причиной производители называют чрезмерный экспорт украинской пшеницы.

Список товаров, которые имеют существенную социальную значимость, ввели 22 апреля 2020 года на период действия карантина (постановление № 341).