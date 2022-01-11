Шостий рік поспіль температура світового океану б’є рекорди

У 2021 році температура світового океану була найвищою в історії. Цей показник зростає уже шість років поспіль і щоразу океан нагрівається все дужче.

Про це повідомляє The Guardian із посиланням на доповідь 23 дослідників із 14 інститутів у всьому світі.

Кліматолог із Національного центру атмосферних досліджень у Колорадо (США) Кевін Тренберт наголошує, що саме температура океану є ключовим показником зміни клімату, спричиненого людиною.

За останній рік верхні дві тисячі метрів океану поглинули на 14 зеттаджоулів більше, ніж у 2020 році. Цей показник у 145 разів перевищує світове виробництво електроенергії за 2020 рік.