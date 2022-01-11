У Кенії по всій країні відключили світло через обрив лінії електропостачання

У Кенії через аварію на лінії електропостачання відключили світло.

Про це повідомила 11 січня державна компанія Kenya Power.

Як зазначається, блекаут стався після того, як обвалилися опори, що підтримують високовольтну лінію електропередачі, яка зʼєднує столицю з греблю гідроелектростанції Кіамбере.

«Ми залишилися без електропостачання через обвал опор на високовольтній лінії електропередачі Кіамбере — Ембакасі сьогодні вранці о 10:45 (09:45 за Києвом)», — йдеться у заяві компанії.

Наразі фахівці проводять ремонтні роботи, електропостачання вже відновили у Найробі, Західній Кенії, провінції Н’янза.