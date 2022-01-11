Правоохоронцям з лютого підвищать зарплати. На поліцейських виділили мільярд гривень

З лютого 2022 року на українських правоохоронців чекає підвищення зарплати.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства внутрішніх справ.

У держбюджеті на 2022 рік на підвищення зарплат правоохоронцям передбачено додаткові 2,8 мільярда гривень. Із них на зарплати поліції додатково виділили мільярд.

Міністр Денис Монастирський заявив, що гроші на підвищення зарплат вдалося отримати за рахунок акцизів з алкоголю.

«Кошти для такого підвищення заробітних плат нам вдалось отримати завдяки спецоперації «Акциз». Її за моїм дорученням розпочато проти нелегальної реалізації підакцизних товарів з 1 листопада минулого року. За інформацією Державної податкової служби, це тільки за два останні місяці 2021 року забезпечило надходження додаткових 2,3 мільярда гривень», — заявив міністр.

Він зазначив, що президент доручив уряду збільшити зарплати працівникам усієї системи МВС на 10% вже з 1 лютого. Це стосуватиметься не лише поліцейських, але й рятувальників, нацгвардійців, прикордонників і працівників міграційної служби. Також із лютого буде відновлено право поліцейських і рятувальників на пільговий фінансовий лізинг на житло.