Іспанія планує змінити систему моніторингу нових випадків коронавірусу. Хворобу відстежуватимуть як звичайний грип

В Іспанії влада планує змінити систему моніторингу нових випадків коронавірусу. Там хочуть стежити за коронавірусом як за звичайним грипом.

Про це пише El Pais.

Точної дати переходу немає, але системи охорони здоров’я Іспанії працюють над цим процесом. Це означатиме, що до коронавірусу в країні ставитимуться як до ендемічної хвороби: без підрахунку кожного нового випадку та без тестування у разі появи будь-яких симптомів.

Нова система передбачатиме, що буде обрана статистично значуща вибірка лікарів та медичних центрів, які надаватимуть дані про захворюваність. Таким чином ці дані будуть екстраполюватися на всю державу і вказуватимуть на приблизну епідемічну ситуацію в країні.

«Зараз, враховуючи величезну трансмісивність COVID, дуже складно дотримуватися універсальних протоколів спостереження, це стає неможливим», — пояснив керівник групи спостереження за грипом та іншими респіраторними вірусами Ампаро Ларраурі.

Водночас він підкреслив, що повністю змінити підхід одразу буде неможливо, оскільки Іспанія має міжнародні зобов’язання повідомляти про всі нові випадки зараження коронавірусом.