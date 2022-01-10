У Данії заарештували начальника військової розвідки через витік секретної інформації

У Данії заарештували очільника розвідки Міноборони країни Ларса Фіндсена за підозрою у витоку інформації.

Про це пише Reuters.

Повідомляється, що четверо нинішніх та колишніх співробітників двох розвідувальних служб Данії були затримані за витік суворо секретної інформації. Фіндсен — єдиний, хто залишається під вартою, доки триває розслідування.

Данське видання Berlingske повідомляє, що очільник розвідки перебуває під арештом ще з 8 грудня, але тільки зараз про це стало відомо завдяки зняттю судом заборони на публікацію подібної інформації.

Разом з тим, зазначається, що слухання у цій справі ведуться за зачиненими дверима. Телерадіостанція DR повідомляє із посиланням на неназвані джерела, що справа крутиться навколо витоку секретної інформації в данські ЗМІ у 2020 році. Тоді Служба військової розвідки Данії поділилася телекомунікаційними даними з Агентством національної безпеки США, а це, на думку DR, означає, що АНБ могло мати доступ до особистих даних громадян Данії та їхнього приватного листування.

Крім того, як пише Reuters, у серпні Фіндсена та чотирьох інших співробітників розвідки тимчасово усунули з посад після того, як їм висунули звинувачення у серйозних правопорушеннях, які стосувалися секретної інформації. У грудні ці звинувачення були зняті, і співробітники повернулися до своїх обовʼязків.