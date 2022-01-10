В Дании арестовали начальника военной разведки из-за утечки секретной информации

В Дании арестовали главу разведки Минобороны страны Ларса Финдсена по подозрению в утечке информации.

Об этом пишет Reuters.

Сообщается, что четверо нынешних и бывших сотрудников двух разведывательных служб Дании были задержаны за утечку строго секретной информации. Финдсен — единственный, кто остается под стражей, пока идет расследование.

Датское издание Berlingske сообщает, что глава разведки находится под арестом еще с 8 декабря, но только сейчас об этом стало благодаря снятию судом запрета на публикацию подобной информации.

Вместе с тем отмечается, что слушания по этому делу ведутся за закрытыми дверями. Телерадиостанция DR сообщает со ссылкой на неназванные источники, что дело крутится вокруг утечки секретной информации в датские СМИ в 2020 году. Тогда Служба военной разведки Дании поделилась телекоммуникационными данными с Агентством национальной безопасности США, а это, по мнению DR, значит, что АНБ могло получить доступ к личным данным граждан Дании и их частной переписке.

Кроме того, как пишет Reuters, в августе 2020 года Финдсена и четырех других сотрудников разведки временно отстранили от должностей после того, как им предъявлены обвинения в серьезных правонарушениях, касающихся секретной информации. В декабре эти обвинения были сняты, и сотрудники вернулись к своим обязанностям.