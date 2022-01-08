Віднині роботодавців штрафуватимуть, якщо ті зазначатимуть у вакансії стать чи вік кандидата

З 8 січня 2022 року роботодавців штрафуватимуть, якщо у своїх вакансіях вони зазначатимуть бажану стать кандидата, вік, расу чи колір шкіри. Розмір штрафу становитиме 10 мінімальних зарплат — наразі це 65 тисяч гривень.

Відповідні зміни прописані у законі «Про рекламу» щодо протидії дискримінації за ознакою статі.

«Забороняється в рекламі про вакансії (прийом на роботу) зазначати вік кандидатів, пропонувати роботу лише жінкам або лише чоловікам, за винятком специфічної роботи, яка може виконуватися виключно особами певної статі, висувати вимоги, що надають перевагу жіночій або чоловічій статі, представникам певної раси, кольору шкіри (крім випадків, визначених законодавством, та випадків специфічної роботи, яка може виконуватися виключно особами певної статі), щодо політичних, релігійних та інших переконань, членства у професійних спілках або інших об'єднаннях громадян, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками», — ідеться у новій редакції статті 24-1.

У разі порушення цих норм Державна служба України з питань праці накладатиме штраф, який треба сплатити упродовж 15 календарних днів із дня вручення документа.