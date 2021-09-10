«Епоха маркетингового кошмару закінчилася». Рада заборонила сексизм та дискримінацію у рекламі

Верховна Рада у другому читанні ухвалила законопроєкт, який запроваджує відповідальність за дискримінацію жінок і чоловіків у рекламі. Закон набуде чинності через три місяці після його опублікування.

За ухвалення відповідного законопроєкту в цілому проголосували 307 депутатів. Результати голосування оприлюдненні на сайті Ради.

Так, закон визначає трактування двох понять: що таке дискримінаційна реклама і дискримінаційна реклама за ознакою статі.

Відтак у рекламі заборонять показувати:

будь-яку перевагу однієї статі над іншою;

стереотипні ролі чоловіка й жінки;

насильство за ознакою статі;

тіло людини винятково як сексуальний обʼєкт;

контент з натяками (слова, звуки, зображення) на секс, якщо він не стосується рекламованого продукту.

Якщо ж рекламодавець порушить ці норми, то на нього очікує штраф 60 тисяч гривень. У разі повторного порушення ця сума не збільшується.

Якщо рекламодавець неправильно вказав вартість реклами, то його можуть оштрафувати до 1 700 грн. Публічне спростування дискримінаційної реклами може відбуватися добровільно або за рішенням суду.

У разі неможливості встановлення вартості реклами, виготовленої і (або) розповсюдженої з порушенням вимог цього закону, на рекламодавців накладається штраф у розмірі 10,2 тисячі гривень.