«Эпоха маркетингового кошмара закончилась». Рада запретила сексизм и дискриминацию в рекламе

Верховная Рада во втором чтении приняла законопроект, который вводит ответственность за дискриминацию женщин и мужчин в рекламе. Закон вступит в силу через три месяца после его опубликования.

За принятие соответствующего законопроекта в целом проголосовали 307 депутатов. Результаты голосования обнародованы на сайте Рады.

Так, закон определяет трактовку двух понятий, что такое дискриминационная реклама и дискриминационная реклама по признаку пола.

Поэтому в рекламе запретят показывать:

любое преимущество одного пола над другим;

стереотипные роли мужчины и женщины;

насилие по половому признаку;

тело человека исключительно как сексуальный объект;

контент с намеками (слова, звуки, изображения) на секс, если он не касается рекламируемого продукта.

Если же рекламодатель нарушит эти нормы, то его ждет штраф 60 тысяч гривен. В случае повторного нарушения эта сумма не увеличивается.

Если рекламодатель не верно указал стоимость рекламы, то его могут оштрафовать до 1700 грн. Публичное опровержение дискриминационной рекламы может происходить добровольно или по решению суда.

В случае невозможности установления стоимости рекламы, изготовленной и (или) распространенной с нарушением требований закона, на рекламодателей налагается штраф в размере 10,2 тысячи гривен.