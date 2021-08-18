Зеленский ввел в действие решение СНБО, которое рекомендует Кабмину на три года запретить рекламу лекарств

Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) рекомендовал Кабинету министров ввести до 1 января 2024 мораторий на рекламу лекарственных средств и медицинских препаратов.

Об этом говорится в решении СНБО, которое ввел в действие президент Владимир Зеленский.

В случае одобрения правительством будет запрещена реклама лекарственных средств, медицинских изделий, методов профилактики, методов диагностики, методов лечения и реабилитации на телевидении и радио, а также в средствах массовой информации.

Совет также обязал Кабмин обеспечить контроль за соблюдением правил продажи лекарств по рецептам, чтобы избежать назначения пациентам большого количества различных медпрепаратов или лечебных процедур.

Также правительство должно усилить ответственность за подделку сертификатов и справок о вакцинации и внесение недостоверных сведений в медицинские базы данных.