Зеленский подписал закон, запрещающий продавать лекарства детям до 14 лет

Документ призван ограничить свободный доступ детей к лекарственным средствам, которые продаются в аптечных учреждениях, и таким образом предотвратить возможные несчастные случаи. В Офисе президента отмечают, что дети часто покупают препараты, которые по протоколу можно отпускать только при наличии рецепта.

Президент Владимир Зеленский подписал закон, который запрещает продажу лекарственных средств детям, не достигшим 14 лет . В частности, речь идет об онлайн-покупке медицинских препаратов.

«Если у лица, которое продает или доставляет лекарства, возникли сомнения относительно возраста покупателя, он должен требовать предоставить паспорт гражданина Украины или другой документ, подтверждающей возраст», — отметили в ОП и добавили, что отказ показать документы будет служить основанием для запрета продажи лекарств.

Закон вступает в силу со следующего дня после его опубликования — ориентировочно, это 8 августа.