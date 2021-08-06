Зеленський підписав закон, який забороняє продавати ліки дітям до 14 років

Документ має на меті обмежити вільний доступ дітей до лікарських засобів, що продаються в аптечних закладах, і таким чином запобігти можливим нещасним випадкам. В Офісі президента зазначають, що діти часто купують препарати, які за протоколом можна відпускати тільки за наявності рецепту.

Президент Володимир Зеленський підписав закон, який забороняє продаж лікарських засобів дітям, які не досягли 14 років . Зокрема, йдеться про онлайн-купівлю медичних препаратів.

«Якщо в особи, яка продає ліки чи здійснює їхню доставку, виникли сумніви щодо віку покупця, вона повинна вимагати пред’явити паспорт громадянина України або інший документ, що підтверджує вік», — наголосили в ОП і додали, що відмова показати документи слугуватиме підставою для заборони продажу ліків.

Закон набуде чинності з наступного дня після його опублікування — орієнтовно, це 8 серпня.