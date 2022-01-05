В Україні стартувала реєстрація на пробне ЗНО

В Україні з 5 січня розпочалася реєстрація на пробне Зовнішнє незалежне оцінювання. Вона триватиме до 22 січня.
Про це пише пресслужба Міносвіти.
«Вартість пробного ЗНО різниться за регіонами та коливається в межах від 213 до 309 гртвень. Різниця пов’язана з особливостями організації тестувань, зокрема з вартістю друку та доставки матеріалів у різних регіонах, прогнозованою кількістю тестувань тощо», — йдеться в повідомленні.
Зареєструватися можна на спеціальному сайті. Пробне ЗНО дозволить випускникам попрацювати з тестами, налаштуватися на проходження тестування психологічно та навчитися ефективно розподіляти час.
Кожен майбутній випускник матиме можливість пройти два пробні ЗНО. 19 березня заплановане проведення пробного ЗНО з української мови, а також з української мови та літератури, а 26 березня — з інших предметів (історії України, математики, математики (завдання рівня стандарту), біології, географії, фізики, хімії, англійської, іспанської, німецької та французької мов).
- 29 січня 2021 року Верховна Рада ухвалила постанову про виплату премій 30 найкращим випускникам за результатами ЗНО. Президент Володимир Зеленський також запровадив президентську стипендію в розмірі 10 тисяч гривень для 250 учасників ЗНО із найкращими результатами та разову премію для переможців всеукраїнських шкільних і міжнародних олімпіад.