Warner Music придбала права на всі пісні Девіда Боуї

Компанія Warner Music Group придбала права на всі пісні померлого британського співака Девіда Боуї. Їй відійшли права на композиції з 27 альбомів, зокрема того, що вийшов після смерті Боуї.
Про це пише пресслужба компанії.
Також Warner Music Group придбала права на пісні групи Tin Machine, у якій Боуї був фронтменом, та всі інші пісні Боуї, які він писав для фільмів або різних проєктів. Фактично компанія придбала абсолютно всі пісні Боуї, які він писав або виконував протягом свого життя.
Офіційно суму угоди не розголошують. За даними американських ЗМІ, спадкоємці Боуї отримали за пісні близько $250 мільйонів.
- Девід Боуї — британський рок-співак і автор пісень, а також продюсер, звукорежисер, художник і актор. Протягом пʼятдесяти років займався музичною творчістю і часто змінював імідж. Боуї вважається новатором, зокрема завдяки своїм роботам 1970-х. Музикант помер у 2016 році у віці 69 років.
- Перший студійний запис британського рок-музиканта Девіда Боуї “I Never Dreamed” продали на аукціоні у Великій Брітанії за £39,4 тисячі (приблизно $51 тисяча). Магнітну стрічку зі звуковою доріжкою виявив при переїзді в липні 2018 року на горищі свого будинку Девід Хедфілд — барабанщик і менеджер першої групи Боуї The Konrads.