Warner Music купила права на все песни Дэвида Боуи

Компания Warner Music Group приобрела права на все песни умершего британского певца Дэвида Боуи. Ей отошли права на композиции из 27 альбомов, в том числе и вышедшего после смерти Боуи.
Об этом пишет пресс-служба компании.
Также Warner Music Group приобрела права на песни группы Tin Machine, в которой Боуи был фронтменом, и все остальные песни Боуи, которые он писал для фильмов или других проектов. Фактически, компания приобрела абсолютно все песни Боуи, которые он писал или исполнял в течение своей жизни.
Официально сумму сделки не разглашают. По данным американских СМИ, наследники Боуи получили за песни около $250 миллионов.
- Дэвид Боуи — британский рок-певец и автор песен, а также продюсер, звукорежиссер, художник и актер. В течение пятидесяти лет занимался музыкальным творчеством и часто менял имидж. Боуи считается новатором, в частности благодаря своим работам 1970-х. Музыкант скончался в 2016 году в возрасте 69 лет.
- Первую студийную запись британского рок-музыканта Дэвида Боуи “I Never Dreamed” продали на аукционе в Великобритании за £39,4 тысячи (около $51 тысячи). Магнитную ленту со звуковой дорожкой обнаружил при переезде в июле 2018 года на чердаке своего дома Дэвид Хедфилд – барабанщик и менеджер первой группы Боуи The Konrads.