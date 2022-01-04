Віцепремʼєр з євроінтеграції: У 2022 році «промисловий безвіз» з ЄС не підпишуть

Віцепрем’єр-міністр з євроінтеграції Ольга Стефанішина заявила, що у 2022 році Україна не підпише з ЄС так званий промисловий безвіз. За її словами, лише влітку завершиться робота місії, яка має оцінити готовність України до цієї угоди.
Про це вона розповіла в інтерв’ю Інтерфаксу.
«Ні. Я пропоную повернутися до цього питання ближче до літа 2022 року, тоді я зможу назвати конкретні дати», — пояснила Стефанішина.
Вона зазначила, що влітку місія ЄС завершить роботу, проведе оцінку — лише після цього уряд України зможе розпочати офіційні перемовини.
«Але перш ніж завершиться ця оцінка і буде представлено рекомендації, процес офіційних переговорів ми не зможемо ініціювати. КРІ, який би я встановлювала на 2022 рік, — це початок офіційних переговорів. Вони можуть бути дуже швидкими, якщо вдасться побудувати політичний консенсус у Єврокомісії за цією угодою», — підкреслила віцепрем’єр.
- «Промисловий безвіз» (угода АСАА) — це визначення системи технічного регулювання й оцінки відповідності на рівні з європейською. Підписання АСАА дозволило б виробникам промислової продукції отримувати необхідні сертифікати в Україні замість звернення до офіційного представника — резидента Євросоюзу, який має право отримати такий документ. Можливість підписання такої угоди передбачена в Угоді про асоціацію між Україною та ЄС.
- Спочатку «промисловий безвіз» стосуватиметься трьох секторів продукції: низьковольтне електроустаткування, електромагнітна сумісність обладнання, машини. У разі успіху цей перелік розширюватимуть. Фактично угода ACAA дозволить українському бізнесу торгувати з країнами ЄС майже безбар’єрно.