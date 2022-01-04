Віцепремʼєр з євроінтеграції: У 2022 році «промисловий безвіз» з ЄС не підпишуть

Віцепрем’єр-міністр з євроінтеграції Ольга Стефанішина заявила, що у 2022 році Україна не підпише з ЄС так званий промисловий безвіз. За її словами, лише влітку завершиться робота місії, яка має оцінити готовність України до цієї угоди.

Про це вона розповіла в інтерв’ю Інтерфаксу.

«Ні. Я пропоную повернутися до цього питання ближче до літа 2022 року, тоді я зможу назвати конкретні дати», — пояснила Стефанішина.

Вона зазначила, що влітку місія ЄС завершить роботу, проведе оцінку — лише після цього уряд України зможе розпочати офіційні перемовини.

«Але перш ніж завершиться ця оцінка і буде представлено рекомендації, процес офіційних переговорів ми не зможемо ініціювати. КРІ, який би я встановлювала на 2022 рік, — це початок офіційних переговорів. Вони можуть бути дуже швидкими, якщо вдасться побудувати політичний консенсус у Єврокомісії за цією угодою», — підкреслила віцепрем’єр.