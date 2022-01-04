Вице-премьер по евроинтеграции: В 2022 году «промышленный безвиз» с ЕС не подпишут

Вице-премьер-министр по евроинтеграции Ольга Стефанишина заявила, что в 2022 году Украина не подпишет с ЕС так называемый «промышленный безвиз». По ее словам, только летом завершится работа миссии, которая должна оценить готовность Украины к этому соглашению.

Об этом она рассказала в интервью Интерфаксу.

«Нет. Я предлагаю вернуться к этому вопросу ближе к лету 2022 года, тогда я смогу назвать конкретные даты», — пояснила Стефанишина.

Она отметила, что летом миссия ЕС завершит работу, проведет оценку — только после этого правительство Украины сможет начать официальные переговоры.

«Но прежде чем завершится эта оценка и будут представлены рекомендации, процесс официальных переговоров мы инициировать не сможем. КPI, который я бы определила на 2022 год — это начало официальных переговоров. Они могут быть очень быстрыми, если удастся построить политический консенсус в Еврокомиссии по этому соглашению», — подчеркнула вице-премьер.