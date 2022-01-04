Суд у США визнав Елізабет Холмс винною у шахрайстві — вона створила безперспективний стартап, який оцінювали в $9 мільярдів

У США, штаті Каліфорнія, суд присяжних міста Сан-Хосе визнав винною у шахрайстві 37-річну Елізабет Холмс. Вона перетворила стартап — портативний пристрій для аналізу крові — на безперспективну компанію Theranos вартістю $9 мільярдів.

Про це повідомляє Bloomberg.

До винесення вироку присяжні три місяці слухали показання свідків і дійшли висновку, що Холмс протягом кількох років брехала інвесторам про точність і можливості аналізаторів крові Theranos. Її визнали винною за чотирма з 11 пунктів звинувачення, зокрема у змові та шахрайстві. За чотирма пунктами звинувачення її виправдали, ще за трьома присяжні не змогли винести вирок. Відтепер Елізабет Холмс загрожує максимальне покарання у вигляді 20 років увʼязнення.

«Вироки за цією справою відображають провину Холмс у великомасштабному шахрайстві з інвесторами, і тепер їй загрожує вирок за її злочини», — заявила прокурор Стефані Хайндс.