Суд в США признал Элизабет Холмс виновной в мошенничестве — она создала бесперспективный стартап, который оценивали в $9 миллиардов

В США, штате Калифорния, суд присяжных города Сан-Хосе признал виновной в мошенничестве 37-летнюю Элизабет Холмс. Она превратила стартап — портативное устройство для анализа крови — в бесперспективную компанию Theranos стоимостью $9 миллиардов.

Об этом сообщает Bloomberg.

До вынесения приговора присяжные три месяца слушали свидетельские показания и пришли к выводу, что Холмс в течение нескольких лет врала инвесторам о точности и возможностях анализаторов крови Theranos. Ее признали виновной по четырем из 11 пунктов обвинения, в том числе в заговоре и мошенничестве. По четырем пунктам обвинения ее оправдали, еще по трем присяжным не смогли вынести приговор. Теперь Элизабет Холмс грозит максимальное наказание в виде 20 лет тюрьмы.

«Приговоры по этому делу отражают вину Холмс в крупномасштабном мошенничестве с инвесторами, теперь ей грозит приговор за совершенные преступления», — заявила прокурор Стефани Хайндс.