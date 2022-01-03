У США схвалили бустерне щеплення підлітків вакциною Pfizer

Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів та медикаментів США (FDA) схвалило бустерні щеплення для підлітків у віці від 12 до 15 років.
Про це повідомляє пресслужба регулятора.
У заяві ідеться, що розширення програми з ревакцинації передбачає більш широке використання однієї бустерної дози, зокрема серед осіб у віці 12—15 років.
Фахівці управління також дозволили скоротити час між проведенням первинної вакцинації препаратом Pfizer і застосуванням бустерної дози до пʼяти місяців. Раніше цей термін становив півроку.
Також управління дозволило вакцинацію деяких груп дітей у віці 5—11 років з ослабленим імунітетом.
- У компанії Pfizer наголосили, що ефективність вакцини від коронавірусу для дітей 12—15 років становить 100% .Відповідні дані підтвердило дослідження за участі 2 228 дітей. У групі плацебо 30 дітей захворіли на коронавірус, тоді як у групі, яка отримала вакцину, таких не було взагалі. Це дозволяє стверджувати про 100-відсоткову ефективність препарату.