В США одобрили бустерную прививку подростков вакциной Pfizer

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) одобрило бустерные прививки для подростков в возрасте от 12 до 15 лет.
Об этом сообщает пресс-служба регулятора.
В заявлении говорится, что расширение программы по ревакцинации предполагает более широкое использование одной бустерной дозы, в том числе среди лиц в возрасте 12—15 лет.
Специалисты управления также позволили сократить время между проведением первичной вакцинации препаратом Pfizer и применением бустерной дозы до пяти месяцев. Раньше этот срок составлял полгода.
Также управление разрешило вакцинацию некоторых групп детей в возрасте 5—11 лет с ослабленным иммунитетом.
- В компании Pfizer подчеркнули, что эффективность вакцины от коронавируса для детей 12-15 лет составляет 100%. Соответствующие данные подтвердило исследование с участием 2 228 детей. В группе плацебо 30 детей заболели коронавирусом, тогда как в группе, получившей вакцину, таковых не было вообще. Это позволяет утверждать о 100% эффективности препарата.