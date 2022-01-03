В Україні створять три нові національні природні парки та розширять чотири існуючі

Президент України Володимир Зеленський підписав укази про створення трьох національних природних парків «Пуща Радзівіла», «Куяльницький» і «Холодний Яр» та розширення території вже існуючих — Карпатського біосферного заповідника, національного природного парку «Меотида», національного природного парку «Вижницький» та ботанічного заказника загальнодержавного значення «Староманзирський».

Про це ідеться на сайті Офісу президента.

«Холодний Яр» створять на території Черкаської області, а до його складу передадуть 6,8 тисячі гектарів земель державної власності.

На території Березівського та Одеського районів Одеської області створять парк «Куяльницький» площею 10,8 тисячі гектарів, а «Пущу Радзівіла» створять у Сарненському районі Рівненської області на території 24 тисячі гектарів земель державної власності.