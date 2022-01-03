В Украине создадут три новых национальных природных парка и расширят четыре существующие

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указы о создании трех национальных природных парков «Пуща Радзивилла», «Куяльницкий» и «Холодный Яр» и расширении территории уже существующих — Карпатского биосферного заповедника, национального природного парка «Меотида», национального природного парка «Вижницкий» и ботанического заказника общегосударственного значения «Староманзырский».

Об этом идет речь на сайте Офиса президента.

«Холодный Яр» создадут на территории Черкасской области, а в его состав передадут 6,8 тысячи гектаров земель государственной собственности.

На территории Березовского и Одесского районов Одесской области будет создан парк «Куяльницкий» площадью 10,8 тысячи гектаров, а «Пуща Радзивилла» будет создана в Сарненском районе Ровенской области на территории 24 тысяч гектаров земель государственной собственности.