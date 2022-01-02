У Парижі з Тріумфальної арки зняли прапор ЄС після критики з боку французьких політиків

У Парижі з Тріумфальної арки зняли великий прапор Європейського Союзу, встановлений на честь початку шестимісячного головування Франції в Раді ЄС, після того як він викликав обурення з боку політиків, які дотримуються правих поглядів.

Про це пише Reuters.

Раніше молодший міністр європейських справ Клеман Бон заявляв, що прапор залишиться на кілька днів. «Було заплановано, що прапор буде знято цієї неділі, ми не встановлювали точний час», — сказав Бон.

Він відкинув думку, що уряд пішов на поступки після того, як лідер ультраправої партії «Національне обʼєднання» і кандидат у президенти Марін Ле Пен в суботу заявила, що звернеться до Державної ради Франції з проханням прибрати прапор ЄС.

Ле Пен, як і інші праві політики, звинуватила президента Емманюеля Макрона у «стиранні французької ідентичності» через зміну на арці прапора республіки на прапор ЄС.

Клеман Бон сказав, що Ле Пен та інші політики все неправильно зрозуміли, коли сказали, що на прапор ЄС замінили французький прапор, оскільки останній не постійно встановлений на Тріумфальній арці.