У 2022 році Франція стала главою Ради ЄС, а Польща почала головування в ОБСЄ

З 1 січня 2022 року Франція приймає головування в Раді Європейського Союзу на шість місяців. Париж будуватиме своє головування навколо концепції «Відновлення, сила та почуття приналежності».

Свої дії Франція координує з програмою Тріо головування на наступні 18 місяців і працюватиме разом із Чеською Республікою у другій половині 2022 року та зі Швецією у першій половині 2023 року.

У пріоритетах політики — боротьба з пандемією COVID-19, економічне відродження, координація зусиль у подоланні кліматичних змін та реагування на дедалі більшу агресивність «недружніх сил».

Зазначимо, що до головування у Раді ЄС залучаються всі країни-члени за принципом ротації кожні шість місяців. Попереднє Тріо головування складали Німеччина, Португалія і Словенія.