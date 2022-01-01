Україна закрила порти для всіх російських кораблів

Відповідно до закону, з 1 січня 2022 року Україна офіційно закрила російським суднам доступ у свої внутрішні води.
Про це йдеться у тексті документа, оприлюдненого на сайті Рада.
Так, кораблям під прапором держави-агресора заборонено перевозити пасажирів і вантажі в міжнародних рейсах між річковими портами.
Ця ж заборона введена відносно каботажних вантажних рейсів у внутрішніх водах України. Крім того, забороняється реєстрація в Державному судновому реєстрі України плавзасобів росіян.
На це речниця МЗС РФ Марія Захарова заявила, що Україна таким чином «готується до силового вирішення проблеми Донбасу», аналогічну заяву зробив і президент Росії Володимир Путін.
- Нещодавно президент України Володимир Зеленський затвердив терміни звільнення в запас військовослужбовців і проведення призовів на строкову військову службу у 2022 році.