В Україні з 1 січня зросли зарплати вчителів

В Україні з 1 січня на 10—20% зросли розміри зарплат для педагогічних працівників. Це передбачено постановою Кабінету Міністрів № 1391 від 28 грудня.

Підвищення посадового окладу на 10% встановлюється:

педпрацівникам та керівним працівникам у закладах спеціалізованої освіти мистецького, спортивного, військового та наукового спрямування;

керівним та педпрацівникам у гімназіях, ліцеях, колегіумах, гімназіях-інтернатах, ліцеях-інтернатах, колегіумах-інтернатах;

педпрацівникам у вищих професійних (професійно-технічних) училищах, центрах професійної (професійно-технічної) освіти та закладах фахової передвищої, професійної (професійно-технічної) освіти зі специфічними умовами навчання;

педпрацівникам у закладах освіти інтернатного типу або які мають структурний підрозділ (інтернат, пансіон тощо).

На 20% посадовий оклад підвищується педпрацівникам, помічникам вихователів та керівним працівникам інтернатів, спеціальних та санаторних закладів дошкільної освіти і закладів освіти для дітей, які потребують особливих умов виховання та тривалого лікування.

Також оклад підвищать для працівників притулків, виховних установ, реабілітаційних центрів.