В Украине с 1 января выросли зарплаты учителей

В Украине с 1 января на 10—20% выросли размеры зарплат для педагогов. Это предусмотрено постановлением Кабинета Министров № 1391 от 28 декабря.

Повышение должностного оклада на 10% устанавливается:

педработникам и руководящим работникам в учреждениях специализированного образования художественного, спортивного, военного и научного направлений;

руководящим и педработникам в гимназиях, лицеях, коллегиумах, гимназиях-интернатах, лицеях-интернатах, коллегиумах-интернатах;

педработникам в высших профессиональных (профессионально-технических) училищах, центрах профессионального (профессионально-технического) образования и учреждениях профессионального высшего, профессионального (профессионально-технического) образования со специфическими условиями обучения;

педработникам в учебных заведениях интернатного типа или имеющих структурное подразделение (интернат, пансион и т. д.).

На 20% должностной оклад повышается педработникам, помощникам воспитателей и руководящим работникам интернатов, специальных и санаторных заведений дошкольного образования и учебных заведений для детей, нуждающихся в особых условиях воспитания и длительном лечении.

Также оклад будет повышен для работников приютов, воспитательных учреждений, реабилитационных центров.