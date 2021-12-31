Зеленський призначив директора Державного бюро розслідувань

Сухачова призначили терміном на 5 років. До цього він виконував обовʼязки глави бюро.

Президент України Володимир Зеленський призначив Олексія Сухачова директором Державного бюро розслідувань. Про це йдеться в його указі від 31 грудня.

Олексію Сухачову 43 роки, він народився в Харкові. У 2000 році закінчив Національну юридичну академію імені Ярослава Мудрого за спеціальністю «Правознавство». Доктор юридичних наук, заслужений юрист України. З 2000 року Сухачов розпочав військову службу в органах державної безпеки, працював слідчим, оперуповноваженим, заступником начальника Головного управління центрального управління СБУ. У 2017—2019 роках працював заступником начальника департаменту Генпрокуратури. Протягом 2019—2020 років служив у Службі зовнішньої розвідки.

22 вересня 2020 року Сухачова призначили виконувачем обов’язків директора Державного бюро розслідувань.