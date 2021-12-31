Зеленский назначил директора Государственного бюро расследований

Сухачева назначили сроком на 5 лет. До этого он исполнял обязанности главы бюро.

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Алексея Сухачева директором Государственного бюро расследований. Об этом говорится в его указе от 31 декабря.

Алексею Сухачеву 43 года, он родился в Харькове. В 2000 году окончил Национальную юридическую академию имени Ярослава Мудрого по специальности «Правоведение». Доктор юридических наук, заслуженный юрист. С 2000 года Сухачев начал военную службу в органах государственной безопасности, работал следователем, оперуполномоченным, заместителем начальника Главного управления центрального управления СБУ. В 2017—2019 годах работал заместителем начальника департамента Генпрокуратуры. В течение 2019—2020 годов служил в Службе внешней разведки.

22 сентября 2020 года Сухачева назначили исполняющим обязанности директора Государственного бюро расследований.