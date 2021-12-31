У Лондоні на Новий рік задзвонить годинник Біг-Бену. Вперше за чотири роки

В Англії вперше з 2017 року задзвонить один з найвідоміших годинників у світі — у годинниковій вежі Біг-Бен, і трапиться це у ніч перед Новим роком. Про це повідомляє CNN. Сьогодні, 31 грудня, напередодні Нового року, годинник битиме о 16:00, 21:00, 22:00, 23:00 і опівночі. Увечері підсвітять лише східний циферблат годинника — той, який повернений до річки Темза. Вже було кілька «репетицій» дзвону, щоби переконатися, що все в робочому стані: місцеві жителі чули його періодично 29 та 30 грудня.

Востаннє Біг-Бен дзвенів 21 серпня 2017 року — перед тим як пройти інтенсивний і необхідний ремонт. У годиннику за цей час почистили циферблат, ударний механізм та приблизно тисячу деталей. Раніше цього року ремонтники виявили у годиннику значні пошкодження часів Другої світової війни внаслідок бомбардування. Збитки, які виявили лише тоді, коли майстри змогли розібрати годинник повністю, додали більше часу та грошей на проєкт ремонту. Попри затримки, команді все ж таки вдалося завершити ремонт у 2021 році. Це найбільший ремонтний проєкт в історії столиці Британії, вартість якого становить близько $107 мільйонів.