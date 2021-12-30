РНБО ввела санкції проти учасників будівництва Керченського мосту і кримських «судів»

Рада національної безпеки і оборони ввела санкції проти компаній-учасниць будівництва Керченського мосту, а також проти російських окупаційних судів.

Про це повідомляється на сайті РНБО.

Санкції запроваджено проти 6 фізичних осіб і 24 юридичних осіб, причетних до незаконної споруди і експлуатації переходу через Керченську протоку, організації залізничного сполучення в окупований Крим і заподіяння шкоди культурній спадщині Севастополя.

Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що за Кримський міст під санкції потрапили й іноземні особи.

Також до списку санкцій внесено 18 фізичних осіб, причетних до винесення неправосудних судових рішень про відчуження майна Кримської єпархії Православної церкви України. Влітку цього року Україна обіцяла санкції за переслідування ПЦУ у Криму.

Крім цього, санкції запровадили проти 52 фізосіб, які обіймають керівні посади у структурі окупаційної адміністрації РФ.