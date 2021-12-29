У новорічну ніч силовики перейдуть на посилений режим. Чергуватимуть близько 10 тисяч правоохоронців

В Україні у новорічну ніч, з 31 грудня на 1 січня, поліція і Національна гвардія працюватимуть у посиленому режимі. У мінімум 500 містах країни заплановано заходи, охоронятимуть їх близько 10 тисяч правоохоронців.
Про це повідомила пресслужба Національної поліції.
Із 10 тисяч правоохоронців, дві тисячі — нацгвардійці. Усі силовики стежитимуть за безпекою на вулицях і на дорогах, а також попереджатимуть дрібні злочини (хуліганство, бійки, запуск салютів і петард у громадських місцях).
Цікаво, що торік у новорічну ніч чергувало по країні близько 23 тисяч правоохоронців.
У поліції нагадали, що у святкові дні правоохоронці посилюють контроль за дорожнім рухом.
- Раніше Київська міська державна адміністрація представила новорічні і різдвяні локації столиці. Вони працюють на Подолі (на Контрактовій площі), біля Арки дружби народів, на Софійській площі, а також у парку Шевченка.
- Громадський транспорт у Києві в новорічну ніч працюватиме довше, фунікулер — цілодобово.