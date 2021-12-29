Уряд спростив правила перетину КПВВ з окупованими територіями: скасовується додаток «Вдома» та самоізоляція

Кабінет міністрів України 29 грудня одноголосно скасував необхідність встановлювати додаток «Вдома» або сидіти на самоізоляції під час перетину пунктів пропуску на Донбасі та на адміністративній межі з Кримом.

Про це заявила міністр з питань тимчасово окупованих територій Ірина Верещук на пресконференції 29 грудня.

«Ми скасували додаток «Вдома» для тих, хто перетинає КПВВ, — для тих, хто під час перетину пунктів пропуску шукає смартфон, якщо немає коштів, щоб його купити. Людям не потрібно більше платити кошти якимось ділкам, які намагаються продати додаток. Це дуже великий крок», — заявила Верещук.

Міністр охорони здоровʼя Віктор Ляшко уточнив у Facebook, що скасували й вимогу щодо самоізоляції для українців, які в’їжджають з тимчасово окупованих територій.