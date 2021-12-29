Правительство упростило правила пересечения КПВВ с оккупированными территориями: отменяется приложение «Вдома» и самоизоляция

Кабинет министров Украины 29 декабря единогласно отменил необходимость устанавливать приложение «Вдома» или сидеть на самоизоляции при пересечении пунктов пропуска на Донбассе и на административной границе с Крымом.

Об этом заявила министр по вопросам временно оккупированных территорий Ирина Верещук на пресс-конференции 29 декабря.

«Мы отменили приложение «Вдома» для тех, кто пересекает КПВВ, — для тех, кто во время пересечения пунктов пропуска ищет смартфон, если нет денег, чтобы его купить. Людям не нужно больше платить деньги каким-то дельцам, пытающимся продать приложение. Это очень большой шаг», – заявила Верещук.

Министр здравоохранения Виктор Ляшко уточнил в Facebook, что отменили и требование самоизоляции для украинцев, которые въезжают с временно оккупированных территорий.