Зеленський указом передав Мінінфраструктури готель «Україна»

Президент Володимир Зеленський указом № 677/2021 передав в управління Міністерству інфраструктури столичний готель «Україна», розташований на вулиці Інститутській.

«Погодитися із пропозицією Міністерства інфраструктури України та Державного управління справами щодо передачі державного підприємства «Готель «Україна», що перебуває в управлінні Державного управління справами, до сфери управління Міністерства інфраструктури України», — йдеться у тексті указу.

Займатимуться передачею готелю Кабінет міністрів і Держуправління справами.

Мета передачі — упорядкування використання обʼєктів держвласності, якими керує Держуправління справами.