Зеленский указом передал Мининфраструктуры отель «Украина»

Президент Владимир Зеленский указом № 677/2021 передал в управление Министерству инфраструктуры столичную гостиницу «Украина», расположенную по улице Институтской.

«Согласиться с предложением Министерства инфраструктуры Украины и Государственного управления делами по передаче государственного предприятия «Гостиница «Украина», которая находится в управлении Государственного управления делами, в сферу управления Министерства инфраструктуры Украины», — сказано в тексте указа.

Заниматься передачей гостиницы будут Кабинет министров и Госуправление делами.

Цель передачи — упорядочение использования объектов госсобственности, которыми управляет Госуправление делами.