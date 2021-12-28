Зеленский указом передал Мининфраструктуры отель «Украина»

Президент Владимир Зеленский указом № 677/2021 передал в управление Министерству инфраструктуры столичную гостиницу «Украина», расположенную по улице Институтской.
«Согласиться с предложением Министерства инфраструктуры Украины и Государственного управления делами по передаче государственного предприятия «Гостиница «Украина», которая находится в управлении Государственного управления делами, в сферу управления Министерства инфраструктуры Украины», — сказано в тексте указа.
Заниматься передачей гостиницы будут Кабинет министров и Госуправление делами.
Цель передачи — упорядочение использования объектов госсобственности, которыми управляет Госуправление делами.
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