Окупаційна влада Криму передала Росії у «власність» два морські порти

«Глава» анексованого Криму Сергій Аксьонов заявив, що передав Росії у «федеральну власність» Керченський та Феодосійський морські порти.
Про це він заявив на підсумковій пресконференції 28 грудня, цитує «Крим.Реалії».
«Ми передаємо Керченський і Феодосійський порти у федеральну власність для забезпечення завантаження, при збереженні штатної чисельності, трудового колективу тощо», — сказав Аксьонов і додав, що вантажопотік через ці порти має збільшитися.
Нагадаємо, що за резолюцією ООН від 27 березня 2014 року про територіальну цілісність України Міжнародна морська організація (спеціалізована установа ООН) має визнавати належність Криму до України.
- 16 березня 2014 року на території українського Криму відбувся невизнаний міжнародною спільнотою «референдум про статус півострова». Президент Росії Володимир Путін 18 березня 2014 року одноосібно оголосив про «включення Криму до складу РФ» — так Росія анексувала українську територію.
- Україна, Європейський Союз, Сполучені Штати та жодна цивілізована країна не визнали результати голосування на цьому «референдумі» та запровадили санкції проти Росії.